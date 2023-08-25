$10 000 за влияние на членов военно-врачебной комиссии: жителю Тернополя сообщили о подозрении

Мужчина пообещал военнообязанному за 10 000 долларов помощь в изготовлении документов о временной непригодности к военной службе.

В Тернополе мужчине сообщено о подозрении в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, житель Тернополя пообещал военнообязанному за 10 000 долларов помощь в изготовлении документов о временной непригодности к военной службе. Для этого подозреваемый собирался воспользоваться знакомством в военно-врачебной комиссии ТЦК СП.

Правоохранители задокументировали факт получения части обещанных средств – 5000 долларов.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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