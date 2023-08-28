У Дніпрі планують створити меморіальний сквер в памʼять про жертв російського терору

У Дніпрі створять меморіальний сквер на місці зруйнованого ворожою ракетою будинку.

У Дніпрі розробили план меморіального скверу, який планують будувати на місці зруйнованого російською ракетою будинку, частини житлового комплексу «Перемога». Цей сквер зведуть у памʼять всіх жертв російського терору, – повідомив в інтерв'ю мер міста Борис Філатов.

Згідно проекту, центральною частиною меморіального скверу стане скульптура, створена відомим митцем Вадимом Сідуром, який народився в колишньому Катеринославі. Сідур був учасником Другої світової війни, але його діяльність не була визнана радянською владою. Тим не менше, митець здобув визнання на заході, зокрема в Німеччині.

«Зараз ми домовилися з Німеччиною, що вони передадуть нам документи та малюнки на монумент, збудований Сідуром. Його присвячено жертвам мирних мешканців, які загинули від бомбардувань. Це буде абстрактна скульптура, що виглядатиме дуже потужно», – сказав Філатов.

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