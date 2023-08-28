У Дніпрі планують створити меморіальний сквер в памʼять про жертв російського терору

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Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування

«Пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2», - за словами Дениса Малюськи, найближчі чотири місяці відбудуться дискусії навколо статусу і повноважень САП та НАБУ.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

У Дніпрі планують створити меморіальний сквер в памʼять про жертв російського терору

22:00, 28 серпня 2023
У Дніпрі створять меморіальний сквер на місці зруйнованого ворожою ракетою будинку.
У Дніпрі планують створити меморіальний сквер в памʼять про жертв російського терору
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У Дніпрі розробили план меморіального скверу, який планують будувати на місці зруйнованого російською ракетою будинку, частини житлового комплексу «Перемога». Цей сквер зведуть у памʼять всіх жертв російського терору, – повідомив в інтерв'ю мер міста Борис Філатов.

Згідно проекту, центральною частиною меморіального скверу стане скульптура, створена відомим митцем Вадимом Сідуром, який народився в колишньому Катеринославі. Сідур був учасником Другої світової війни, але його діяльність не була визнана радянською владою. Тим не менше, митець здобув визнання на заході, зокрема в Німеччині.

«Зараз ми домовилися з Німеччиною, що вони передадуть нам документи та малюнки на монумент, збудований Сідуром. Його присвячено жертвам мирних мешканців, які загинули від бомбардувань. Це буде абстрактна скульптура, що виглядатиме дуже потужно», – сказав Філатов.

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