В Днепре планируют создать мемориальный сквер в память о жертвах российского террора

В Днепре создадут мемориальный сквер на месте разрушенного вражеской ракетой дома.

В Днепре разработали план мемориального сквера, который планируют строить на месте разрушенного российской ракетой дома, части жилого комплекса «Победа». Этот сквер возведут в память всех жертв российского террора, – сообщил в интервью мэр города Борис Филатов.

Согласно проекту, центральной частью мемориального сквера станет скульптура, созданная известным художником Вадимом Сидуром, который родился в бывшем Екатеринославе. Сидур был участником Второй мировой войны, но его деятельность не была признана советской властью. Тем не менее, художник получил признание на западе, в частности в Германии.

«Сейчас мы договорились с Германией, что они передадут нам документы и рисунки на монумент, построенный Сидуром. Он посвящен жертвам мирных жителей, погибших от бомбардировок. Это будет абстрактная скульптура, которая будет выглядеть очень мощно», – сказал Филатов.

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