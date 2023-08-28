В Днепре планируют создать мемориальный сквер в память о жертвах российского террора

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Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей

Совет судей Украины планирует избрать члена Совещательной группы экспертов для избрания судей КСУ.

Не создать Генпрокурора №2: Денис Малюська рассказал, что в ближайшие месяцы будет происходить с САП, НАБУ и возобновлением декларирования

«Поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2», - по словам Дениса Малюськи, в ближайшие четыре месяца состоятся дискуссии вокруг статуса и полномочий САП и НАБУ.

Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Государственные служащие больше ориентированы на государство, а не общество – исследование НАДС

Выявлена разница в подходах к деятельности у госслужащих и работников органов местного самоуправления.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

  1. В Украине

В Днепре планируют создать мемориальный сквер в память о жертвах российского террора

22:00, 28 августа 2023
В Днепре создадут мемориальный сквер на месте разрушенного вражеской ракетой дома.
В Днепре планируют создать мемориальный сквер в память о жертвах российского террора
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В Днепре разработали план мемориального сквера, который планируют строить на месте разрушенного российской ракетой дома, части жилого комплекса «Победа». Этот сквер возведут в память всех жертв российского террора, – сообщил в интервью мэр города Борис Филатов.

Согласно проекту, центральной частью мемориального сквера станет скульптура, созданная известным художником Вадимом Сидуром, который родился в бывшем Екатеринославе. Сидур был участником Второй мировой войны, но его деятельность не была признана советской властью. Тем не менее, художник получил признание на западе, в частности в Германии.

«Сейчас мы договорились с Германией, что они передадут нам документы и рисунки на монумент, построенный Сидуром. Он посвящен жертвам мирных жителей, погибших от бомбардировок. Это будет абстрактная скульптура, которая будет выглядеть очень мощно», – сказал Филатов.

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