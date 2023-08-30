Розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб: дехто може залишитися без виплат

Переселенців попереджають про перевірки за два дні.

В Україні розпочалися обов’язкові перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Дехто з ВПО ризикує залишитися без виплат. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 липня ухвалив постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", в якій змінюється підхід у наданні допомоги на проживання всередині переміщених осіб (ВПО).

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Допомога триває для всіх переселенців, які проживають в Україні.

Із нововведень – припинення виплат та обов’язкові перевірки фактичного місця проживання.

Так, з 1 серпня 2023 року Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб – одержувачів допомоги на проживання. За даними Мінсоцполітики, внаслідок перевірки виплати припинено вже понад 100 тисяч ВПО.

Підставами для перевірки ВПО можуть бути:

облік внутрішньо переміщеної особи в межах однієї територіальної громади;

неповідомлення про зміну фактичного місця проживання;

результати верифікації відповідно до умов призначення допомоги.

У Мінсоцполітики попередили переселенців, що про перевірку повідомлятимуть заздалегідь, а саме за два дні.

Якщо особи на момент перевірки немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів потрібно звернутися до органу соціального захисту населення. Однак, якщо є обґрунтовані причини відсутності, необхідно протягом тридцяти днів надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують.

Якщо ж одержувач допомоги на проживання від держави протягом 30 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, виплата тимчасово припиняється.

Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії Національної соціальної сервісної служби: (044) 289 87 89.

Хто з ВПО залишиться без виплат?

Із 1 вересня набирає чинності друга частина змін до впорядкування отримання допомоги. Відповідно до неї, якщо хтось із сім’ї отримувачів коштів із середини липня по 1 вересня придбав собі новий транспортний засіб чи нове житло на суму понад 100 тисяч грн, то таким громадянам припиняється нарахування виплат.

Також не продовжуватимуть виплати особам, які повернулися до залишеного місця проживання, або перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально. Виплати не будуть продовжуватись особам, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або засуджених за колабораціонізм.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.