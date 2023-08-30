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Начались проверки внутренне перемещенных лиц: некоторые могут остаться без выплат

09:00, 30 августа 2023
Переселенцев предупреждают о проверках через два дня.
Начались проверки внутренне перемещенных лиц: некоторые могут остаться без выплат
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В Украине начались обязательные проверки фактического местожительства внутренне перемещенных лиц. Некоторые из ВПЛ рискуют остаться без выплат. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Как известно, Кабинет министров 11 июля принял постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", в котором меняется подход в предоставлении помощи на жительство внутри перемещенных лиц (ВПЛ).

Для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев до конца января 2024 года. Помощь для всех переселенцев, проживающих в Украине.

Из новшеств – прекращение выплат и обязательные проверки фактического места жительства.

Так, с 1 августа 2023 года Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц – получателей помощи на жительство. По данным Минсоцполитики, в результате проверки выплаты прекращено уже более 100 тысяч ВПЛ.

Основаниями для проверки ВПЛ могут быть:

  • учет внутренне перемещенного лица в пределах одной территориальной общины;
  • неуведомление об изменении фактического места жительства;
  • результаты верификации в соответствии с условиями назначения помощи.

В Минсоцполитики предупредили переселенцев, что о проверке будут сообщать заранее, а именно через два дня.

Если лица на момент проверки отсутствуют по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней следует обратиться в орган социальной защиты населения. Однако, если есть обоснованные причины отсутствия, необходимо в течение тридцати дней предоставить органу соцзащиты подтверждающие это документы.

Если же получатель пособия на жительство от государства в течение 30 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплата временно прекращается.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Национальной социальной сервисной службы: (044) 289 87 89.

Кто из ВПЛ останется без выплат?

С 1 сентября вступает в силу вторая часть изменений для упорядочения получения помощи. Согласно ей, если кто-то из семьи получателей средств с середины июля по 1 сентября приобрел себе новое транспортное средство или новое жилье на сумму более 100 тысяч грн, то таким гражданам прекращается начисление выплат.

Также не будут продолжать выплаты лицам, вернувшимся к оставленному месту жительства, или находящимся за границей более 30 календарных дней подряд без подтверждаемых документально обоснованных причин. Выплаты не будут продолжаться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

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