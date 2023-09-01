За 8 місяців до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 257 скарг у сфері освіти

За результатами розгляду матеріалів справ Уповноважений виніс попередження 11 освітянам, які порушили закон.

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Станом на 31 серпня 2023 року до Уповноваженого надійшло 257 звернень громадян щодо застосування державної мови у сфері діяльності закладів освіти та надання освітніх послуг.

Це становить майже 10% від усіх зареєстрованих звернень, зазначає Уповноважений із захисту державної мови.

143 звернення стосуються освіти дорослих, а 114 – освіти та науки.

Уповноваженим було здійснено заходи контролю у сферах вищої, загальної середньої та післядипломної освіти та приватних навчально-консультаційних центрах. Також перевірка щодо дотримання мовного закону проводилася у двох автошколах.

Усього протягом 8 місяців 2023 року завершено 13 державних контролів, 3 - тривають.

За результатами розгляду матеріалів справ про адміністративні правопорушення Уповноваженим накладено санкції у вигляді попередження щодо 11 освітян, які порушували Закон.

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