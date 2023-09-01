За 8 месяцев к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 257 жалоб в сфере образования

По результатам рассмотрения материалов дел Уполномоченный вынес предупреждение 11 педагогам, которые нарушили закон.

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По состоянию на 31 августа 2023 года к Уполномоченному поступило 257 обращений граждан по применению государственного языка в сфере деятельности заведений образования и предоставления образовательных услуг.

Это составляет почти 10% всех зарегистрированных обращений, отмечает Уполномоченный по защите государственного языка.

143 обращения касаются образования взрослых, а 114 – образования и науки.

Уполномоченным были осуществлены меры контроля в сфере высшего, общего среднего и последипломного образования и частных учебно-консультационных центрах. Также проверка по соблюдению языкового закона проводилась в двух автошколах.

Всего в течение 8 месяцев 2023 года завершено 13 государственных контролей, 3 – продолжаются.

По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях Уполномоченным наложено санкции в виде предупреждения в отношении 11 педагогов, которые нарушали Закон.

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