За 8 месяцев к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 257 жалоб в сфере образования

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Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

Противоправный отказ в утверждении проекта землеустройства является вмешательством в право собственности: Верховный Суд

Защита права физического лица на получение в собственность земельного участка – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

За 8 месяцев к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 257 жалоб в сфере образования

14:49, 1 сентября 2023
По результатам рассмотрения материалов дел Уполномоченный вынес предупреждение 11 педагогам, которые нарушили закон.
За 8 месяцев к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 257 жалоб в сфере образования
Изображение: freepik.com
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По состоянию на 31 августа 2023 года к Уполномоченному поступило 257 обращений граждан по применению государственного языка в сфере деятельности заведений образования и предоставления образовательных услуг.

Это составляет почти 10% всех зарегистрированных обращений, отмечает Уполномоченный по защите государственного языка.

143 обращения касаются образования взрослых, а 114 – образования и науки.

Уполномоченным были осуществлены меры контроля в сфере высшего, общего среднего и последипломного образования и частных учебно-консультационных центрах. Также проверка по соблюдению языкового закона проводилась в двух автошколах.

Всего в течение 8 месяцев 2023 года завершено 13 государственных контролей, 3 – продолжаются.

По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях Уполномоченным наложено санкции в виде предупреждения в отношении 11 педагогов, которые нарушали Закон.

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