В ОК «Південь» повідомили, в якому стані Кримський, Чонгарський та Генічеський мости

Повідомляється, що Кримський міст нині повноцінно не функціонує.

Фото: EADaily

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, в якому стані Кримський, Чонгарський та Генічеський мости.

За її словами, Кримський міст нині повноцінно не функціонує. А Чонгарський та Генічеський мости, навіть "підлатані", не здатні витримувати навантаження військової техніки та перевезення боєприпасів. Про це вона розповіла в ефірі Апостроф TV.

Вона зазначає, що в Кримському мості навіть встановлений проліт ще не означає, що він починає функціонувати повноцінно.

"Мають провестися випробування, мають провестися закріплення, треба переконатися в тому, що це проліт дійсно зможе витримувати ті навантаження, які передбачені тактико-технічними характеристиками. Тобто це таке більш заспокійливе, що роботи ведуться, і якась з них може бути навіть успішною.На даному етапі фіксуємо, що міст повноцінно не функціонує, все, що працює, - реверс, і час від часу використовується залізниця", - розповіла Гуменюк.

За її словами, ускладнена і сповільнена логістика ворога все ж таки не перервана остаточно, вона просто не відповідає по ритміці тому напруженню, яке є на фронті.

"Що стосується Чонгарського і Генічеського мостів, то там ворог намагається встановити понтонну переправу, тому що розуміють, що навіть підлатані, вони не здатні витримувати навантаження військової техніки і перевезення боєприпасів", - додала Гуменюк.

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