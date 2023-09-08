В ОК «Юг» сообщили, в каком состоянии Крымский, Чонгарский и Генический мосты

Сообщается, что Крымский мост в настоящее время полноценно не работает.

Фото: EADaily

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, в каком состоянии Крымский, Чонгарский и Генический мосты.

По ее словам, Крымский мост в настоящее время полноценно не работает. А Чонгарский и Генический мосты, даже "подлатанные", не способны выдерживать погрузку военной техники и перевозку боеприпасов. Об этом она рассказала в эфире Апостроф TV.

Она отмечает, что в Крымском мосту даже установленный пролет еще не означает, что он начинает полноценно функционировать.

"Должны провести испытания, должны провести закрепление, надо убедиться в том, что этот пролет действительно сможет выдерживать те нагрузки, которые предусмотрены тактико-техническими характеристиками. То есть это так успокаивающе, что работы ведутся, и какая-то из них может быть даже успешной. На данном этапе фиксируем, что мост полноценно не функционирует, все, что работает – реверс, и время от времени используется железная дорога", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, усложненная и замедленная логистика врага все же не прервана окончательно, она просто не отвечает по ритмике напряжению, которое есть на фронте.

"Что касается Чонгарского и Генического мостов, то там враг пытается установить понтонную переправу, потому что понимают, что даже подлатанные, они не способны выдерживать погрузку военной техники и перевозку боеприпасов", — добавила Гуменюк.

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