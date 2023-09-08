Переход на зимнее время 2023: когда переводить часы

В 2023 году украинцы переведут часы 29 октября в 4 утра в час назад.

В Украине ежегодно переводят время дважды в год. Уже скоро нужно будет перевести стрелки на час назад – на зимнее время. Переход происходит в последнее воскресенье октября.

В 2023 году часы переводим в ночь на 29 октября.

Стрелки часов на наших девайсах автоматически «перепрыгнут» на один час назад. Если вы используете механические часы, нужно переводить время самостоятельно.

Переход на летнее/зимнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета министров 1996 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Стрелки часов переводятся:

в последнее воскресенье марта в 3 часа в 1 час вперед,

последнее воскресенье октября в 4 часа в 1 час назад.

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