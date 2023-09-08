Армія рф завдала ракетних ударів по Запоріжжю та Сумах: подробиці

Ворог продовжує атакувати ракетами міста України.

Фото: novyny.live

У п’ятницю, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю та Сумах.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що вранці кількома ракетами рф завдала удару по Запоріжжю, щонайменше одна людина постраждала.

«Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо – балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру. На місці працюють всі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину», – заявив він.

Також війська рф завдали ракетного удару по Сумах, зафіксовано «приліт» по приватному сектору. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок», - йдеться у публікації.

Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби.

«Людям надається вся необхідна допомога», - додали в ОВА.

Раніше ми писали, у ніч на 6 вересня і зранку росія здійснила атаку на Україну, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також дрони-камікадзе.

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