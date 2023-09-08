Армия рф нанесла ракетные удары по Запорожью и Сумам: подробности

Враг продолжает атаковать ракетами города Украины.

Фото: novyny.live

В пятницу, 8 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожью и Сумам.

Председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что утром несколькими ракетами рф нанесла удар по Запорожью, по меньшей мере один человек пострадал.

«Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра. На месте работают все соответствующие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке», – заявил он.

Также войска рф нанесли ракетный удар по Сумам, зафиксирован «прилет» по частному сектору. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

«В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору. Разрушен частный дом», - говорится в публикации.

Также в администрации отметили, что на месте работают все экстренные службы.

«Людям оказывается вся необходимая помощь», – добавили в ОВА.

Ранее мы писали, в ночь на 6 сентября и утром россия совершила атаку на Украину, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также дроны-камикадзе.

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