Ошукали людей під виглядом збору коштів на лікування дитини: затримано одного з шахраїв

Загалом зловмисники ошукали щонайменше 11 громадян.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Група шахраїв здійснила взлом особистої сторінки громадянки в соціальній мережі «Instagram» та, використовуючи реальні фотографії її дитини, зловмисники поширили публікації (пости) із закликом допомогти зі збором коштів на її лікування. Одного з шахраїв вдалося затримати.

Київська міська прокуратура поінформувала, що зловмиснику повідомлено про підозру чоловіку у пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом обману за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України).

У відомстві зазначили, що на неправдиву публікацію відгукнулись знайомі та друзі жінки, які почали переказувати грошові кошти на «лікування дитини» на банківську картку шахраїв.

«Після того як банківська установа заблокувала рахунок шахраїв, останні змінили у пості номер картки та продовжили проводити «збір» грошових коштів.

У такий спосіб зловмисники ошукали щонайменше 11 громадян. За клопотанням прокуратури підозрюваного взято під варту», - сказано у повідомленні.

Наразі встановлюється коло його спільників, а також інші особи, які відгукнулися на оголошення шахраїв та здійснили перекази грошових коштів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Раніше ми писали, що в Одесі викрили шахраїв, які імітували ДТП і вимагали у водіїв гроші.

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