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  1. В Украине

Обманули людей под видом сбора средств на лечение ребенка: задержан один из мошенников

15:47, 8 сентября 2023
В общей сложности злоумышленники обманули по меньшей мере 11 граждан.
Обманули людей под видом сбора средств на лечение ребенка: задержан один из мошенников
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Группа мошенников совершила взлом личной страницы гражданки в социальной сети «Instagram» и, используя реальные фотографии ребенка, злоумышленники распространили публикации (посты) с призывом помочь со сбором средств на ее лечение. Одного из мошенников удалось задержать.

Киевская городская прокуратура проинформировала, что злоумышленнику сообщено о подозрении мужчине в пособничестве в завладении чужим имуществом, совершенном путем обмана по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 УК).

В ведомстве отметили, что на ложную публикацию откликнулись знакомые и друзья женщины, которые начали переводить денежные средства на «лечение ребенка» на банковскую карту мошенников.

«После того, как банковское учреждение заблокировало счет мошенников, последние сменили в посте номер карты и продолжили проводить «сбор» денежных средств.

Таким образом, злоумышленники обманули по меньшей мере 11 граждан. По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается круг его подельников, а также другие лица, которые откликнулись на объявление мошенников и перевели денежные средства.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили мошенников, которые имитировали ДТП и требовали у водителей деньги.

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