В Житомирской области в государственную собственность вернули объект культурного наследия усадьбу Терещенко

В Житомирской области в государственную собственность возвращен объект культурного наследия XIX века дом-усадьбу Терещенко.

Источник фото: Офис Генпрокурора

На запрос прокуроров Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области памятник архитектуры местного значения, дом-усадьба Терещенко, была возвращена в государственную собственность, – сообщил Офис Генпрокурора.

Усадьба является объектом культурного наследия XIX века. На ее территории расположены дворец и другие сооружения, где когда-то функционировали конюшни и авиамастерские.

Исковые требования были обоснованы тем, что дом-усадьба Терещенко незаконно перешел в частную собственность. Даже несмотря на статус охраняемого объекта, смена собственников произошла без необходимой процедуры согласия соответствующих органов.

Еще одним важным основанием для судебного решения была необходимость сохранения этого памятника как ценности для государства. Сейчас здания находятся в плачевном, иногда даже аварийном состоянии. Они получили значительные повреждения и нуждаются в реставрации и охране.

Это дело о возвращении дома-усадьбы Терещенко в государственную собственность получило значительную популярность у общественности.

Позицию также поддержали Министерство культуры и информационной политики Украины, благотворительная организация «Фонд наследия Терещенко» и местные жители, которые были заинтересованы в сохранении этой ценности.

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