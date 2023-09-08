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  1. В Україні

На Житомирщині у державну власність повернули об’єкт культурної спадщини садибу Терещенка

15:28, 8 вересня 2023
На Житомирщині у державну власність повернуто об’єкт культурної спадщини XIX століття будинок-садибу Терещенка.
На Житомирщині у державну власність повернули об’єкт культурної спадщини садибу Терещенка
Джерело фото: Офіс Генпрокурора
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На запит прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області пам'ятка архітектури місцевого значення, будинок-садиба Терещенка, була повернута у державну власність, – повідомив Офіс Генпрокурора.

Садиба є об'єктом культурної спадщини XIX століття. На її території розташовані палац і інші споруди, де колись функціонували стайні та авіамайстерні.

Позовні вимоги були обгрунтовані тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Навіть не дивлячись на статус охороняємого об'єкта, зміна власників сталася без необхідної процедури згоди відповідних органів.

Ще однією важливою підставою для судового рішення була потреба збереження цієї пам'ятки як цінності для держави. Наразі будівлі знаходяться в жалюгідному, іноді навіть аварійному стані. Вони зазнали значних пошкоджень і потребують реставрації та охорони.

Ця справа про повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність здобула значну популярність у громадськості.

Позицію також підтримали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація «Фундація спадщини Терещенків» і місцеві жителі, які були зацікавлені в збереженні цієї цінності.

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