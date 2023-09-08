В Польщі відреагували на можливу скаргу України до Світової організації торгівлі

За словами дипломата, для польської сторони пріоритетом є захист польських фермерів.

Джерело фото: RMF FM

В Польщі назвали можливу скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску, який не буде ефективним.

Про це сказав польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк в ефірі «RMF FM».

Шинковського запитали про можливу скаргу України до Світової організації торгівлі.

«Це є одним із елементів тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України (…) Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі», – сказав він.

За словами дипломата, для польської сторони пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян.

«І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним», – сказав Шимон Шинковський.

«Іноді, коли немає дій на рівні ЄС, доводиться використовувати елементи національних дій, але ми боремося за те, щоб рішення приймалися на рівні ЄС. У нас є вагомі аргументи. Вони представлені як міністром сільського господарства, так і комісаром Войцеховським на форумі ЄК, щоб продовжити це рішення (щоб зберегти ембарго – прим. ред.)», – сказав Шимон Шинковський.

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