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  1. В Украине

В Польше отреагировали на возможную жалобу Украины во Всемирную организацию торговли

12:41, 8 сентября 2023
По словам дипломата, для польской стороны приоритетом является защита польских фермеров.
В Польше отреагировали на возможную жалобу Украины во Всемирную организацию торговли
Источник фото: RMF FM
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В Польше назвали возможную жалобу Украины во Всемирную организацию торговли из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления, который не будет эффективным.

Об этом сказал польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сэнк в эфире «RMF FM».

Шинковского спросили о возможной жалобе Украины во Всемирную организацию торговли.

«Это является одним из элементов давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины (…) Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные и выходит за определенные пределы», – сказал он.

По словам дипломата, для польской стороны приоритетом является защита польских фермеров, польских граждан.

«И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным», – сказал Шимон Шинковский.

«Иногда, когда нет действий на уровне ЕС, приходится использовать элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС. У нас есть веские аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на форуме ЕК, чтобы продлить это решение (чтобы сохранить эмбарго – прим. ред.)», – сказал Шимон Шинковский.

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