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Андрей Ермак о советнике Байдена по безопасности Джейке Салливане: «Появляются фейки, что он что-то блокирует, чего-то не позволяет – это неправда, и я очень ценю наше сотрудничество»

12:30, 8 сентября 2023
Андрей Ермак рассказал о своих отношениях с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном: «Иногда мы имеем разные позиции. Но без этого человека многое не произошло бы. Джейк – действительно большой друг Украины».
Андрей Ермак о советнике Байдена по безопасности Джейке Салливане: «Появляются фейки, что он что-то блокирует, чего-то не позволяет – это неправда, и я очень ценю наше сотрудничество»
Фото: Офис Президента
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Во время общения со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Института международных отношений КНУ руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак рассказал о своих отношениях с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, которые назвал чрезвычайно честными и конкретными. Об этом сообщает Офис Президента.

«Джейк умеет слушать. Он принимает рациональные аргументы. Это человек, всегда настроен на конструктивный диалог и поиск оптимальных решений. Не всегда просто. Иногда мы имеем разные позиции. Но без этого человека многое не произошло бы. Джейк – действительно большой друг Украины. Ему непросто, много появляется фейков, что именно он что-то блокирует, чего-то не разрешает. Это неправда. Я очень ценю наше сотрудничество», – отметил Андрей Ермак.

Вместе с ним со студенческим сообществом пообщался директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), профессор Стэнфордского университета, Посол Майкл Макфол.

Также Андрей Ермак отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО.

«НАТО без нас не будет сильным альянсом. Украина точно будет у НАТО, и это не только наше желание, но и абсолютный интерес НАТО. Потому что мы являемся основой будущей системы безопасности. И не только Европейского континента», – убежден он.

Со своей стороны Майкл Макфол выразил мнение, что Альянс должен предоставить Украине приглашение к членству на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

Автор: Наталья Мамченко

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