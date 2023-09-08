Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являються фейки, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

Фото: Офіс Президента

Під час спілкування зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту міжнародних відносин КНУ керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, які назвав надзвичайно чесними й конкретними. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Джейк уміє слухати. Він сприймає раціональні аргументи. Це людина, завжди налаштована на конструктивний діалог і пошук оптимальних рішень. Не завжди просто. Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України. Йому непросто, багато з’являється фейків, що саме він щось блокує, чогось не дозволяє. Це неправда. Я дуже ціную нашу співпрацю», – зазначив Андрій Єрмак.

Разом із ним зі студентською спільнотою поспілкувався директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), професор Стенфордського університету, Посол Майкл Макфол.

Також Андрій Єрмак зауважив, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО.

«НАТО без нас не буде сильним альянсом. Україна точно буде в НАТО, і це не лише наше бажання, а й абсолютний інтерес НАТО. Тому що ми є основою майбутньої системи безпеки. І не лише Європейського континенту», – переконаний він.

Зі свого боку Майкл Макфол висловив думку про те, що Альянс має надати Україні запрошення до членства на саміті у Вашингтоні у 2024 році.

Автор: Наталя Мамченко

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