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Отримали кошти за сотні фіктивних пацієнтів: судитимуть злочинну організацію лікарів

07:21, 15 вересня 2023
До складу злочинної організації увійшли 13 працівників медичного закладу.
Отримали кошти за сотні фіктивних пацієнтів: судитимуть злочинну організацію лікарів
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Дніпропетровщині судитимуть злочинну організацію лікарів за махінації з коштами, виділеними за програмою медичних гарантій. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У департаменті зазначають, що для отримання коштів за медичне обслуговування населення за цією програмою, фігуранти вносили до відповідних баз інформацію про кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги.

«Надалі звіти про надання таких послуг населенню надсилалися до Національної служби здоров'я України та були підставою для перерахування коштів. Однак такі пацієнти або взагалі не зверталися до закладу, або їхні дані були вигадані самими лікарями.

За такою «схемою» на рахунки лікарні безпідставно було перераховано майже один мільйон гривень за фіктивних 623 пацієнтів. Щоби приховати злочинну діяльність, ділки легалізували частину цих грошей шляхом нарахування премій», - сказано у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт стосовно 13 учасників злочинної організації скеровано до суду. Серед  обвинувачених – директорка, начальник управління, завідувач відділення та дев’ять лікарів медичного закладу. Дії фігурантів залежно від участі у «схемі» кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 2 ст. 209 (легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом);

- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури на майно учасників злочинної організації було накладено арешт.

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