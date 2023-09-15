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Получили средства за сотни фиктивных пациентов: будут судить преступную организацию врачей

07:21, 15 сентября 2023
В состав преступной организации вошли 13 работников медицинского учреждения.
Получили средства за сотни фиктивных пациентов: будут судить преступную организацию врачей
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Днепропетровской области будут судить преступную организацию врачей за махинации со средствами, выделенными по программе медицинских гарантий. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В департаменте отмечают, что для получения средств за медицинское обслуживание населения по этой программе, фигуранты вносили в соответствующие базы информацию о количестве пациентов, получивших медицинские услуги.

«В дальнейшем отчеты о предоставлении таких услуг населению направлялись в Национальную службу здоровья Украины и были основанием для перечисления средств. Однако такие пациенты либо вообще не обращались в заведение, либо их данные были сочинены самими врачами.

По такой «схеме» на счета больницы безосновательно было перечислено почти один миллион гривен за фиктивных 623 пациента. Чтобы скрыть преступную деятельность, дельцы легализовали часть этих денег путем начисления премий», - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении 13 участников преступной организации направлен в суд. Среди обвиняемых – директор, начальник управления, заведующий отделением и девять врачей медицинского учреждения. Действия фигурантов в зависимости от участия в «схеме» квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

– ч. 2 ст. 209 (легализацию доходов, полученных преступным путем);

– ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры на имущество участников преступной организации был наложен арест.

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