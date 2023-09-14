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Военный учет женщин в Украине: кто должен прийти в ТЦК

17:16, 14 сентября 2023
В ТЦК объяснили, что постановка на военный учет – это не мобилизация медиков.
Военный учет женщин в Украине: кто должен прийти в ТЦК
Фото: Минобороны Украины
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Начальник службы по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко об’яснила, что с 1 октября 2023 года на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики. Об этом она сообщила в своем блоге на zaxid.net.

По ее словам, постановка на военный учет – это не мобилизация женщин медиков, а выполнение изменений в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.

«С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы», – написала она.

Также Левко добавила, что военный учет женщин регулируется указом Министерства обороны Украины №35.

«Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, схожими с военной, могут встать на учет по собственному желанию», - отметила чиновник.

С перечнем специальностей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

Кроме того, в Госпогранслужбе ответили, ограничат ли выезд для женщин, которые станут на военный учет 1 октября.

Добавим, в Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете.

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