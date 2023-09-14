Військовий облік жінок в Україні: хто має прийти в ТЦК

Начальниця служби зв'язків із громадськість Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко пояснила, що з 1 жовтня 2023 року на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики. Про це вона повідомила у своєму блозі на zaxid.net.
За її словами, постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків, а виконання змін до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.
«З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи», - написала вона.
Також Левко додала, що військовий облік жінок регулюється указом Міністерства оборони України № 35.
«Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням», - зазначила посадовиця.
З переліком спеціальностей можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.
Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.
Додамо, у Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку.
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