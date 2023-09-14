Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

Бюджет-2024 – скільки отримає кожен суд, таблиця

Стало відомо, скільки коштів закладено у Бюджет-2024 року на кожен суд.

На новий Київський міський окружний адмінсуд в 2024 році передбачили 145 млн грн

В бюджет на 2024 рік заклали кошти на новий Київський міський окружний адмінсуд.

Денис Шмигаль: у проект Держбюджету на 2024 рік закладена реформа оплати праці держслужбовців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у Державний бюджет на 2024 рік закладено реформу оплати праці чиновників

Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

  1. В Україні

Військовий облік жінок в Україні: хто має прийти в ТЦК

17:16, 14 вересня 2023
У ТЦК пояснили, що постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків.
Військовий облік жінок в Україні: хто має прийти в ТЦК
Фото: Міноборони України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Начальниця служби зв'язків із громадськість Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко пояснила, що з 1 жовтня 2023 року на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики. Про це вона повідомила у своєму блозі на zaxid.net.

За її словами, постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків, а виконання змін до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

«З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи», - написала вона.

Також Левко додала, що військовий облік жінок регулюється указом Міністерства оборони України № 35.

«Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням», - зазначила посадовиця.

З переліком спеціальностей можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.

Додамо, у Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Валентин Зубар
    Валентин Зубар
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi