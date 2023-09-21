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Привласнив кошти оборонного підприємства на Львівщині: ДБР повідомило про підозру підприємцю

18:16, 21 вересня 2023
Власник приватного підприємства заволодів грошима стратегічного оборонного заводу на сотні тисяч гривень.
Привласнив кошти оборонного підприємства на Львівщині: ДБР повідомило про підозру підприємцю
Фото: blitz.if.ua
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Повідомлено про підозру власнику приватного підприємства, який заволодів грошима стратегічного оборонного заводу на сотні тисяч гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«На початку 2020 року завод оголосив тендер на закупівлю машини контактного зварювання. Це обладнання було необхідне для ремонту військової техніки, яка давала відсіч російській агресії на сході країни.

Власник зареєстрованого у Києві підприємства подав пропозицію з найнижчою ціною – 495 тис. грн й, відповідно, переміг у тендері. Після укладення угоди завод перерахував 80% суми за обладнання на рахунок підприємства, яке мало впродовж двох місяців його встановити.

Однак підприємець не збирався виконувати замовлення, адже у нього не було ані самого обладнання, ані кваліфікованого персоналу, який зміг би провести передбачені угодою роботи.

Щоб уникнути виконання передбачених угодою зобов’язань, зловмисник продав корпоративні права у статутному капіталі підприємства іншій комерційній структурі, зареєстрованій в офшорній зоні на Сейшельських островах», — йдеться у повідомленні.

Підприємцю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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