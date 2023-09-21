Присвоил средства оборонного предприятия во Львовской области: ГБР сообщило о подозрении предпринимателю

Собственник частного предприятия завладел деньгами стратегического оборонного завода на сотни тысяч гривен.

Фото: blitz.if.ua

Сообщено о подозрении владельцу частного предприятия, завладевшего деньгами стратегического оборонного завода на сотни тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«В начале 2020 года завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки. Это оборудование было необходимо для ремонта военной техники, дававшей отпор российской агрессии на востоке страны.

Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал предложение по самой низкой цене – 495 тыс. грн и, соответственно, победил в тендере. После заключения сделки завод перечислил 80% суммы за оборудование на счет предприятия, которое должно было в течение двух месяцев установить.

Однако предприниматель не собирался выполнять заказ, ведь у него не было ни самого оборудования, ни квалифицированного персонала, который бы смог провести предусмотренные соглашением работы.

Чтобы избежать выполнения предусмотренных соглашением обязательств, злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах», — говорится в сообщении.

Предпринимателю сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

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