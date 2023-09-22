У Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП – авто перевернулося аж кілька раз, відео

Попередньо, зазначили у поліції, водій авто Skoda під час зміни смуги не надав перевагу у русі автомобілю Ford.

Скріншот із відео

У Києві у четвер, 21 вересня, на Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Відео ДТП оприлюднили у Патрульній поліції Києва.

Попередньо, розповіли у поліції, водій автомобіля Skoda під час зміни смуги не надав перевагу у русі автомобілю Ford, що призвело до зіткнення.

На щастя, під час автопригоди ніхто не постраждав.

Інспектори склали на керманича Skoda протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Задля уникнення подібних ситуацій водіям нагадали:

перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

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