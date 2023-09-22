Підприємству необхідно звернутися письмово в довільній формі до ДПС за основним місцем обліку.

Державна податкова служба у Запорізькій області роз’яснила, як отримати довідку щодо відсутності боргів з податків та ЄСВ для бронювання працівників.

Для отримання інформації про загальну суму сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, і суму сплаченого єдиного внеску протягом звітного податкового року та відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску підприємству необхідно звернутися письмово в довільній формі до територіального органу ДПС за основним місцем обліку.

Територіальний орган ДПС у терміновому порядку надає інформацію, визначену підпунктами 1 та 5 пункту 2 Порядку:

за платником загалом по Україні;

за період, який розпочинається 01 січня 2022 року і закінчується 31 грудня 2022 року.

Пунктом 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» встановлено критерії, за якими визначаються підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, зокрема:

загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство (підпункт 1 пункту 2 Порядку);

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства (підпункт 5 пункту 2 Порядку).

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