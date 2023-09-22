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Как получить справку об отсутствии долгов по налогам и ЕСВ для бронирования работников

20:12, 22 сентября 2023
Предприятию необходимо обратиться в письменном виде в произвольной форме в ГНС по основному месту учета.
Как получить справку об отсутствии долгов по налогам и ЕСВ для бронирования работников
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Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, как получить справку об отсутствии долгов по налогам и ЕСВ для бронирования работников.

Для получения информации об общей сумме уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумме уплаченного единого взноса в течение отчетного налогового года и отсутствии задолженности по уплате единого взноса предприятию необходимо обратиться в произвольной форме в территориальный орган ГНС за основным местом учета.

Территориальный орган ГНС в срочном порядке предоставляет информацию, определенную подпунктами 1 и 5 пункта 2 Порядка:

  • за плательщиком в целом по Украине;
  • за период, который начинается 01 января 2022 и заканчивается 31 декабря 2022 года.

Пунктом 2 Порядка и критериев определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 года № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизацию» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время» установлены критерии, по которым определяются предприятия критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в частности:

  • общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу Национального банка по тот же период, что подтверждается справкой контролирующего органа, в котором на учете состоит предприятие (подпункт 1 пункта 2 Порядка);
  • отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что подтверждается справкой об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, или выдержкой из информационной системы органов ГНС относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, заверенным руководителем предприятия (подпункт 5 пункта 2 Порядка).

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