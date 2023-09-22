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  1. В Украине

В Киеве на Окружной дороге произошло ДТП – авто перевернулось несколько раз, видео

18:51, 22 сентября 2023
Предварительно, отметили в полиции, водитель авто Skoda во время смены полосы не отдал предпочтение в движении автомобилю Ford.
В Киеве на Окружной дороге произошло ДТП – авто перевернулось несколько раз, видео
Скриншот из видео
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В Киеве в четверг, 21 сентября, на Окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео ДТП обнародовали в Патрульной полиции Киева.

Предварительно, рассказали в полиции, водитель автомобиля Skoda во время смены полосы не отдал предпочтение в движении автомобилю Ford, что привело к столкновению.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Инспекторы составили на водителя Skoda протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Во избежание подобных ситуаций водителям напомнили:

  • перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения.
  • перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

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