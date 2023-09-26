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Кабмін ухвалив держпрограму «Єдність у розмаїтті»: що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС

17:39, 26 вересня 2023
Уряд проаналізував 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.
Кабмін ухвалив держпрограму «Єдність у розмаїтті»: що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС
Джерело фото: kmu.gov.ua
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У вівторок, 26 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив Державну цільову програму «Єдність у розмаїтті». Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

«Сьогодні ухвалюємо Державну цільову програму «Єдність у розмаїтті». Її мета — створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів», - наголосив Денис Шмигаль.

За словами Прем'єра, після затвердження цієї програми можна говорити, що на урядовому рівні повністю завершено виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Також Шмигаль повідомив що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС:

  • Стартувала реформа Конституційного суду. Працюємо в постійних консультаціях із Венеційською комісією.
  • Перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів.
  • Посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Один з прикладів – урядовий законопроект про підвищення незалежності САП.
  • За останній час було обрано нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції.
  • Уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів FATF.
  • Ми виконали рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону.
  • Запрацювало законодавство про медіа та рекламу.
  • На виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.
  • Крім того, Уряд проаналізував 28 тис. актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

«Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо Пакету Розширення Євросоюзу», - зауважив Шмигаль.

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