У Києві знайшли цікаву річ скіфської доби, фото

У столиці знайшли практичний посуд давніх жителів.

Фото: facebook.com/bilskgelon

У Більському городищі у Києві археологи знайшли глиняний кухоль скіфської доби. Про це повідомили в історико-культурному заповіднику «Більськ».

«Найдавніші сліди життя в межах укріпленої пам'ятки відносяться до пізнього бронзового віку – бондарихинської культури (ХІ-ІХ століття до нашої ери). Однак, найбільш вагомими в науковому сенсі є знахідки ІІІ – І століття до нашої ери. Це – так званий "темний період". На цій території археологам майже невідомі археологічні пам'ятки, що датовані часом відразу після припинення існування столиці лісостепової Скіфії – Більського городища», – розповідають археологи.

Фото: facebook.com/bilskgelon

Раніше ми писали, що у Києві археологи знайшли стародавні «рила».

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