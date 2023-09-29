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  1. В Україні

$1500 за переведення до небойового підрозділу: повідомлено про підозру ексвійськовослужбовцю

17:16, 29 вересня 2023
За хабар він пообіцяв вплинути на прийняття рішення щодо переведення військовослужбовця до іншого – небойового підрозділу.
$1500 за переведення до небойового підрозділу: повідомлено про підозру ексвійськовослужбовцю
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На Одещині повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю, який вимагав 1500 доларів за переведення до небойового підрозділу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю Оперативного командування «Південь» у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні 2023 року колишній посадовець вимагав від військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ 1500 доларів неправомірної вигоди.

За такі кошти він пообіцяв вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, щодо переведення військовослужбовця до іншого – небойового підрозділу.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання грошей.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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