Україна розпочинає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року, — Шмигаль

Реформи охоплять усі сфери, що впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з суспільством.

Україна розпочинає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року, які охоплять усі сфери, що впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з суспільством. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 жовтня.

«Сьогодні ми запускаємо роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянським суспільством», - сказав він.

Шмигаль повідомив, що Україна отримала низку документів із пропозиціями реформ - від семи рекомендацій Євросоюзу до переліку структурних маяків МВФ.

Окрім того, за словами прем'єра, за ініціативи Президента було розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Документ вже передали партнерам.

Тепер Україна починає роботу над створенням єдиного документу.

«Цей План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив глава держави під час свого виступу в парламенті України. Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення та зростання», - додав Шмигаль.

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