«Здала» студентам чужу квартиру і поцупила телефон: у Києві судитимуть шахрайку

У столиці судитимуть жінку, яка ошукала студентів та вкрала телефон.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві судитимуть жінку, яка ошукала студентів та вкрала телефон. Зловмисниця здала в оренду чужу квартиру студентам, а виходячи з приміщення, поцупила телефон у молодої дівчини. Поліцейські затримали порушницю протягом доби. За вчинене жінці загрожує до восьми років ув'язнення, – повідомляє поліція Києва.

На початку серпня поліція Києва отримала повідомлення від дівчини, що вона та її хлопець орендували квартиру на вулиці Харківське Шосе у незнайомої жінки. Після виходу «власниці» квартири, дівчина помітила, що її мобільний телефон зник. Заявниця розповіла, що невідома жінка обманула їх і видавала себе за дружину власника квартири. Правоохоронці зареєстрували цей злочин і розпочали пошук підозрюваної.

Оперативники здійснили низку розшукових заходів та за допомогою аналітичних спеціалістів встановили, що до вчинення злочину причетна місцева мешканка.

«Жінка заздалегідь орендувала квартиру щоденно, з метою подальшої здачі її в оренду на тривалий термін. За допомогою інтернету зловмисниця знайшла орендарів і домовилась про зустріч. Після того, як охочі сплатили їй 5700 гривень за місяць проживання, вона пішла, прихопивши з собою телефон «квартирантки». Співробітники відділу кримінальної поліції затримали підозрювану неподалік від тимчасового місця проживання в Оболонському районі столиці. Виявилось, що це жінка, 1994 року народження. Під час обшуку в її оселі слідчо-оперативна група виявила та вилучила речовий доказ - мобільний телефон потерпілої, яким зловмисниця не встигла розпорядитися», – йдеться в повідомленні.

Слідчі зібрали необхідні докази та пред'явили підозру жінці за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану та за шахрайство. Санкція тяжчого злочину передбачає до восьми років позбавлення волі.

Зараз завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Мобільний телефон, який став предметом крадіжки, був повернутий законній власниці.

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