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У Мінфіні презентували нову ІТ-систему для планування та моніторингу виконання держбюджету

18:31, 4 жовтня 2023
Уже наступного року розраховують готувати Бюджетну декларацію та бюджет за допомогою нової системи.
У Мінфіні презентували нову ІТ-систему для планування та моніторингу виконання держбюджету
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У Міністерстві фінансів презентували нову автоматизовану онлайн-інформаційну систему для планування та моніторингу виконання держбюджету.

На зустрічі учасникам пілотування нових цифрових рішень у бюджетному процесі представили особливості нової ІТ-системи та її переваги. Особливу увагу було приділено організації процесу майбутнього пілотування цієї системи та взаємодії із розпорядниками коштів, що зі свого боку полегшить впровадження цієї системи в експлуатацію та, відповідно, здійснить цифрову трансформацію бюджетного процесу, розповіли у Мінфіні.

Заступник Міністра фінансів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Грубіян повідомив, що нова ІТ-система взаємодії з розпорядниками бюджетних коштів стане єдиним цифровим інструментом спілкування з Мінфіном в бюджетному процесі, який забезпечить обмін юридично значимими документами, які належним чином будуть збережені, верифіковані та консолідовані.

Основними перевагами майбутньої схеми взаємодії з головними розпорядника коштів є:

  • автоматизація отримання первинної інформації від розпорядників коштів, необхідної для складання проекту Державного бюджету;
  • застосування електронного підпису на всіх стадіях подання документів від розпорядників коштів до Міністерства;
  • створення єдиного інформаційного юридично значимого простору, відсутність необхідності розгортання додаткового програмного забезпечення в розпорядників коштів.

Як зазначив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін, уже наступного року розраховують готувати Бюджетну декларацію та бюджет за допомогою нової системи.

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