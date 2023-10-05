У Міненерго розвінчали фейк рф про «проблеми» з новим ядерним паливом на Рівненській атомній станції

Пропаганда поширює інформацію, що через іноземне ядерне паливо виникла «загроза зупинки енергоблока».

Проросійські Телеграм-канали поширили інформацію про те, що на Рівненській АЕС нібито почалися проблеми з паливом компанії Westinghouse. І що, мовляв, тепер відключення електроенергії для жителів Рівненщини – "неминучі". У Міністерстві енергетики розвінчали черговий фейк.

"Спочатку росіяни намагались переконати українське суспільство, що будівництво в Україні новітніх атомних блоків Westinghouse - це фейк. Потім - що Україні це не потрібно. Потім, що не варто виробляти "дороге" американсько-українське паливо для блоків 1000 МВт та краще купувати "дешеве" російське. Далі говорили, що нам не потрібно будувати блоки на ХАЕС. Тепер, що нове паливо - "якесь не таке", - нагадали в Міненерго.

Відомство додало, що якість "шокуючих" російських матеріалів щоразу падає.

"Скоро новітнє українсько-американське паливо для 440-х блоків замінить російське в європейських ядерних реакторах... Атомні блоки на РАЕС та інших станціях працюють у штатному режимі. Палива достатньо. Жодних проблем із ним немає", - повідомили у Міненерго.

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