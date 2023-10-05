Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

Вища рада правосуддя 3 жовтня 2023 року погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами та Державною судовою адміністрацією, які будуть спрямовані на закупівлю альтернативних джерел енергопостачання для забезпечення безперебійної роботи судів.

Згідно з пропозицією ДСА, на закупівлю для місцевих, апеляційних судів, а також для ТУ ДСА альтернативних джерел енергопостачання, буде спрямоване 57 млн. 039,02 тис. гривень.

Як повідомили у ВРП, вказаних коштів вистачить на 511 генераторів та інших альтернативних джерел енергопостачання.

Зазначимо, що до альтернативних джерел енергопостачання відносяться генератори різних типів, портативні електростанції, сонячні батареї, акумулятори, джерела безперебійного живлення тощо.

Втім, поки що залишається незрозумілим, які саме джерела альтернативного енергопостачання будуть закуплені, якої якості та в якому обсязі. Також, поки що незрозуміло, хто конкретно буде визначати потреби того чи іншого суду в конкретних джерелах альтернативного енергопостачання.

Слід зазначити, що проблема закупівлі генераторів різних типів неодноразово обговорювалася в суддівських колективах. Так, неодноразово говорилося про те, що генератори повинні належним чином обліковуватися в судах та технічно обслуговуватися відповідними спеціалістами. До того ж, фактично залишилось невирішеним питання закупівлі та зберігання запасів пального для генераторів.

Цікаво, що питання закупівлі для судів джерел енергопостачання, ДСА підняла після того, як Рада суддів України у серпні визнала діяльність Судової адміністрації незадовільною. Зокрема, була розкритикована пасивна позиція ДСА щодо необхідності забезпечення роботи судів в умовах ймовірного повторення ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що внаслідок ракетних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури восени 2022 року – взимку 2023 року, здійснення судочинства опинилося в справжній кризі. Як повідомляла тоді «Судово-юридична газета», навіть столичні суди не були забезпечені альтернативними джерелами енергопостачання, внаслідок цього судами здійснювався розгляд переважно невідкладних справ.

Єдиним розташованим у столиці судом, який був повноцінно забезпечений генераторами, був Вищий антикорупційний суд. При цьому належно не були забезпечені джерелами енергопостачання навіть Верховний Суд, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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