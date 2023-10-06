Закупили генератори за завищеними цінами: на Львівщині підозрюють керівника закладу освіти

Внаслідок дій посадовця територіальній громаді завдано збитків на понад 600 тис. грн.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику комунального закладу освіти однієї із сільських рад Стрийського району, якого підозрюють у закупці генераторів за завищеними цінами.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, посадовцю інкримінують розтрату бюджетними коштів у великих розмірах та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор комунального закладу освіти розтратив бюджетні кошти при закупці 6 генераторів для навчальних закладів за завищеними цінами.

«Попередньо, у грудні 2022 року за результатами тендеру між комунальним закладом освіти та товариством було укладено договір про закупівлю джерел резервного живлення.

Однак в угоді містилися завідомо недостовірні відомості – ціни на генератори не відповідали ринковим. В свою чергу, підозрюваний неправомірно погодив офіційний документ», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в подальшому, згідно договору з місцевого бюджету було перераховано кошти суб’єкту господарювання. Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на понад 600 тис. грн.

Слідчі дії тривають.

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