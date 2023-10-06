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  1. В Україні

Закупили генератори за завищеними цінами: на Львівщині підозрюють керівника закладу освіти

15:54, 6 жовтня 2023
Внаслідок дій посадовця територіальній громаді завдано збитків на понад 600 тис. грн.
Закупили генератори за завищеними цінами: на Львівщині підозрюють керівника закладу освіти
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику комунального закладу освіти однієї із сільських рад Стрийського району, якого підозрюють у закупці генераторів за завищеними цінами.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, посадовцю інкримінують розтрату бюджетними коштів у великих розмірах та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор комунального закладу освіти розтратив бюджетні кошти при закупці 6 генераторів для навчальних закладів за завищеними цінами.

«Попередньо, у грудні 2022 року за результатами тендеру між комунальним закладом освіти та товариством було укладено договір про закупівлю джерел резервного живлення.

Однак в угоді містилися завідомо недостовірні відомості – ціни на генератори не відповідали ринковим. В свою чергу, підозрюваний неправомірно погодив офіційний документ», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в подальшому, згідно договору з місцевого бюджету було перераховано кошти суб’єкту господарювання.  Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на понад 600 тис. грн.

Слідчі дії тривають.

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