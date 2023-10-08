Як діяти у разі радіаційної аварії: поради МОЗ

На тимчасово окупованій ЗАЕС й надалі існує ризик радіаційної аварії через ігнорування окупантами усіх законів й правил ведення війни.

російська федерація не дотримується законів і правил ведення війни. З плином часу і з урахуванням ризику подальших можливих подій, важливо бути готовими до можливих радіаційних аварій. В разі такої аварії важливо знати, як правильно діяти для збереження життя та здоров'я. Нижче подано деякі корисні поради від експертів. Про це повідомили в МОЗ.

Залишайтесь в укритті: Якщо ви дізнаєтесь про можливу радіаційну аварію, вашим першим заходом повинно бути швидке заходження в укриття. Це може бути підвал, підземний приміщення або будь-яке інше захищене місце. Важливо залишатися подалі від зовнішніх стін і даху будівлі, оскільки радіоактивний матеріал осідає на їх поверхні. Також не випускайте домашніх тварин на вулицю.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації: Слухайте повідомлення рятувальників, які включають в себе інформацію від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поліції та місцевих органів влади. Увімкніть телебачення та радіо, слідкуйте за офіційними джерелами інформації.

Знезаразьте себе: Після прибуття в укриття зніміть верхній одяг і обережно зніміть верхній шар одягу. Відразу після цього помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, щоб уникнути поширення радіоактивного пилу. Приберіть одяг подалі від інших людей та домашніх тварин.

Помийтеся: Якщо є можливість, прийміть душ з милом і помийте голову шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал. Помітьте шкіру обличчя та рук, але уникайте тертя або подряпин, щоб не допустити потрапляння радіоактивного матеріалу в рани. Якщо душ недоступний, вимийте руки, обличчя і відкриті частини тіла з використанням вологих серветок або тканини.

Одягніть чистий одяг: Після процедур знезараження одягніть чистий одяг, допомагаючи іншим родичам і близьким робити те ж саме. Робіть це в рукавичках і масці або респіраторі, якщо це можливо.

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