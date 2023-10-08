Как действовать в случае радиационной аварии: советы Минздрава

На временно оккупированной ЗАЭС и в дальнейшем существует риск радиационной аварии из-за игнорирования оккупантами всех законов и правил ведения войны.

российская федерация не соблюдает законы и правила ведения войны. С течением времени и с учетом риска дальнейших возможных событий, важно быть готовыми к возможным радиационным авариям. В случае такой аварии важно знать, как правильно действовать для сохранения жизни и здоровья. Ниже представлены некоторые полезные советы от экспертов. Об этом сообщили в Минздраве.

Оставайтесь в укрытии: Если вы узнаете о возможной радиационной аварии, вашим первым мероприятием должно быть быстрое захода в укрытие. Это может быть подвал, подземное помещение или любое другое защищенное место. Важно оставаться подальше от внешних стен и крыши здания, поскольку радиоактивный материал оседает на их поверхности. Также не выпускайте домашних животных на улицу.

Следите за официальными источниками информации: Слушайте сообщения спасателей, которые включают в себя информацию от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полиции и местных органов власти. Включите телевидение и радио, следите за официальными источниками информации.

Обеззаразьте себя: По прибытии в укрытие снимите верхнюю одежду и осторожно снимите верхний слой одежды. Сразу после этого поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, чтобы избежать распространения радиоактивной пыли. Уберите одежду подальше от других людей и домашних животных.

Помойтесь: Если есть возможность, примите душ с мылом и помойте голову шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал. Пометьте кожу лица и рук, но избегайте трения или царапин, чтобы не допустить попадания радиоактивного материала в раны. Если душ недоступен, вымойте руки, лицо и открытые части тела с использованием влажных салфеток или ткани.

Наденьте чистую одежду: После процедур обеззараживания наденьте чистую одежду, помогая другим родственникам и близким делать то же самое. Делайте это в перчатках и маске или респираторе, если это возможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.