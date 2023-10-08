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  1. В Україні

На Кільцевій дорозі Києва загорівся автомобіль, відео

11:11, 8 жовтня 2023
Патрульні та небайдужі прийшли на допомогу водію, у якого загорілося авто.
На Кільцевій дорозі Києва загорівся автомобіль, відео
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На Кільцевій дорозі Києва у водія загорівся автомобіль. Дим йшов з-під капота автомобіля.

В порятунку автомобіля брали участь патрульні, які застосували вогнегаснили та небайдужі громадяни.

«Небайдужі громадяни носили до палаючого автомобіля всю воду, яку мали, однак дим з-під капота продовжував підійматися.

В той час дорогою проїжджав самохідний бетонозмішувач, який перевозив воду, та зупинився біля автомобіля, що димів. І нарешті, поливаючи капот водою зі шланга, вдалося остаточно побороти загоряння» - розповіли у Національній поліції.

Рятувальники, які прибули на місце пригоди, перевірили, чи полумʼя й тління відсутнє.

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