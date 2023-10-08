На Кільцевій дорозі Києва загорівся автомобіль, відео

На Кільцевій дорозі Києва у водія загорівся автомобіль. Дим йшов з-під капота автомобіля.
В порятунку автомобіля брали участь патрульні, які застосували вогнегаснили та небайдужі громадяни.
«Небайдужі громадяни носили до палаючого автомобіля всю воду, яку мали, однак дим з-під капота продовжував підійматися.
В той час дорогою проїжджав самохідний бетонозмішувач, який перевозив воду, та зупинився біля автомобіля, що димів. І нарешті, поливаючи капот водою зі шланга, вдалося остаточно побороти загоряння» - розповіли у Національній поліції.
Рятувальники, які прибули на місце пригоди, перевірили, чи полумʼя й тління відсутнє.
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