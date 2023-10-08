На Окружной дороге Киева загорелся автомобиль, видео

На Окружной дороге Киева у водителя загорелся автомобиль. Дым шел из-под капота автомобиля.
В спасении автомобиля участвовали патрульные, которые применили огнетушители и неравнодушные граждане.
«Неравнодушные граждане носили к горящему автомобилю всю воду, которую имели, однако дым из-под капота продолжал подниматься.
В то время по дороге проезжал самоходный бетоносмеситель, который перевозил воду, и остановился у дымящегося автомобиля. И, наконец, поливая капот водой из шланга, удалось окончательно побороть возгорание» - рассказали в Национальной полиции.
Прибывшие на место происшествия спасатели проверили, отсутствует ли пламя и тление.
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