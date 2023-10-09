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Які документи військовослужбовець або члени його родини мають подати для призначення пенсії

17:11, 9 жовтня 2023
Який перелік документів військовослужбовці або члени їхньої родини мають подати для призначення пенсії.
Які документи військовослужбовець або члени його родини мають подати для призначення пенсії
Джерело фото: focus.ua
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На медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center розповіли, який перелік документів, які військовослужбовець або члени його родини мають подати для призначення пенсії.

До ТЦК та СП для призначення пенсії подаються:

  • Заява.
  • Грошовий атестат (з останнього місця служби).
  • Довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищень) та премії для обчислення пенсії відповідно до статі 43 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» Додаток 1 та Додаток 8 (з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці).
  • Витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини.
  • Паспорт.
  • Податковий номер. 
  • Витяг про реєстрацію місця проживання особи.
  • Довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України.
  • Довідка за реквізитами банківського рахунку.

Додатково для пенсії в разі втрати годувальника:

  • Витяг ЦВЛК.
  • Свідоцтва, підтверджуючі родинний звʼязок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо).
  • Довідки про навчання дітей.

Додатково для пенсії по інвалідності:

  • Довідка медико-соціальної експертної комісії.
  • Свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

«Заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації заявника (або місцем проживання згідно з довідкою внутрішньо переміщеної особи) до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

РТЦК та СП приймає заяву та необхідні документи та робить запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії.

Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК та СП, а ОТЦК та СП направляє після відпрацювання справу до Пенсійного фонду України», - пояснили на медійному майданчику.

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