Побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького ТЦК: ДБР розслідує дії військових та правоохоронців

ДБР повідомляє, що інцидент стався ще минулого року, усі особи фігурантів встановлені.

Фото: ДБР

У ЗМІ шириться відео побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького ТЦК. Громадянина били та знущалися у присутності патрульних, представників ТЦК та місцевого цивільного чоловіка. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, інцидент стався ще минулого року. Бюро веде розслідування.

"Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні ДБР.

Події відбувались ще 30 липня 2022 року. Наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

ДБР повідомляє, що у межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Зазначається, що тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео.

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що у Тернопільському ТЦК побили двох мобілізованих.

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