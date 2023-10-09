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Избиение мужчины в помещении Черновицкого ТЦК: ГБР расследует действия военных и правоохранителей

16:31, 9 октября 2023
ГБР сообщает, что инцидент произошел еще в прошлом году, все личности фигурантов установлены.
Избиение мужчины в помещении Черновицкого ТЦК: ГБР расследует действия военных и правоохранителей
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В СМИ распространяется видео избиения мужчины в помещении Черновицкого ТЦК. Гражданина избивали и издевались в присутствии патрульных, представителей ТЦК и местного гражданского мужчины. Как сообщает Государственное бюро расследований, инцидент произошел еще в прошлом году. Бюро проводит расследование.

"Работники ГБР осуществляют досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Событие произошло еще 30 июля 2022 года. На следующий же день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. В августе 2023 дело передали Государственному бюро расследований.

ГБР сообщает, что в рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников центра комплектования и правоохранителей насчет применения силы в отношении гражданина. Отмечается, что тогда потерпевший получил легкие телесные повреждения. 

В настоящее время установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео.

Расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст.146 KK Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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