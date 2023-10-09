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Какие документы военнослужащий или члены его семьи должны подать для назначения пенсии

17:11, 9 октября 2023
Какой список документов военнослужащие или члены их семьи должны подать для назначения пенсии.
Какие документы военнослужащий или члены его семьи должны подать для назначения пенсии
Источник фото: focus.ua
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На медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center рассказали, какой перечень документов, которые военнослужащий или члены его семьи должны подать для назначения пенсии.

В ТЦК и СП для назначения пенсии подаются:

  • Заявление.
  • Денежный аттестат (с последнего места службы).
  • Справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышений) и премии для исчисления пенсии в соответствии со статьей 43 ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца).
  • Выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части.
  • Паспорт.
  • Налоговый номер.
  • Выписка о регистрации места жительства лица.
  • Справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины.
  • Справка по реквизитам банковского счета.

Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:

  • Выписка ЦВВК.
  • Свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.).
  • Справки об обучении детей.

Дополнительно для пенсии по инвалидности:

  • Справка медико-социальной экспертной комиссии.
  • Свидетельство о болезни/ выписка ВВК.

«Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя (или по месту жительства согласно справке внутренне перемещенного лица) в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

РТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и делает запрос в воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.

Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК и СП, а ОТЦК и СП направляет после отработки дело в Пенсионный фонд Украины», - объяснили на медийной площадке.

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