Какие документы военнослужащий или члены его семьи должны подать для назначения пенсии

На медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center рассказали, какой перечень документов, которые военнослужащий или члены его семьи должны подать для назначения пенсии.
В ТЦК и СП для назначения пенсии подаются:
- Заявление.
- Денежный аттестат (с последнего места службы).
- Справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышений) и премии для исчисления пенсии в соответствии со статьей 43 ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца).
- Выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части.
- Паспорт.
- Налоговый номер.
- Выписка о регистрации места жительства лица.
- Справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины.
- Справка по реквизитам банковского счета.
Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:
- Выписка ЦВВК.
- Свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.).
- Справки об обучении детей.
Дополнительно для пенсии по инвалидности:
- Справка медико-социальной экспертной комиссии.
- Свидетельство о болезни/ выписка ВВК.
«Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя (или по месту жительства согласно справке внутренне перемещенного лица) в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
РТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и делает запрос в воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.
Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК и СП, а ОТЦК и СП направляет после отработки дело в Пенсионный фонд Украины», - объяснили на медийной площадке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.