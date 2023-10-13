ПриватБанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток у 6 країн Європи

ПриватБанк надав можливість українцям у 6 країнах безкоштовно отримати платіжні картки Новою поштою.

Державний ПриватБанк оголосив про новий сервіс для своїх клієнтів, які перебувають у шести країнах Європи. Зараз клієнти банку можуть легко замовити або перевипустити платіжні картки та отримати їх через службу доставки «Нова пошта». Про це повідомляє прес-служба банку.

Замовити платіжні картки з доставкою за кордон можна через Приват24. Доставка доступна до Польщі, Молдови, Литви, Німеччини, Чехії та Румунії.

Планується, що ця послуга буде надаватися безкоштовно до кінця січня 2024 року. Це стане зручним рішенням для тих, хто перебуває за кордоном та має потребу в платіжних картках ПриватБанку.

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