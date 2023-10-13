ПриватБанк запустил доставку Новой почтой платежных карт в 6 стран Европы

ПриватБанк предоставил возможность украинцам в 6 странах бесплатно получить платежные карты Новой почтой.

Государственный ПриватБанк объявил о новом сервисе для своих клиентов, которые находятся в шести странах Европы. Сейчас клиенты банка могут легко заказать или перевыпустить платежные карты и получить их через службу доставки «Новая почта». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Заказать платежные карты с доставкой за границу можно через Приват24. Доставка доступна в Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию и Румынию.

Планируется, что эта услуга будет предоставляться бесплатно до конца января 2024 года. Это станет удобным решением для тех, кто находится за рубежом и нуждается в платежных картах ПриватБанка.

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