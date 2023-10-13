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  1. В Україні

Недійсність шлюбу: підстави та правові наслідки

19:48, 13 жовтня 2023
Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу.
Недійсність шлюбу: підстави та правові наслідки
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ роз’яснило питання недійсності шлюбу та нагадало про правові наслідки.

Відомство зазначає, що обов’язкова умова реєстрації шлюбу -  вільне і незалежне взаємне волевиявлення чоловіка та жінки, які одружуються.  Це підтверджує їх намір створити сім’ю на підставі укладення шлюбу. Недотримання цієї умови передбачає недійсність шлюбу.

Недійсним є шлюб:

- зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

- зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою.

- зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною.

Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу:

батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена.

- Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка НЕ є перешкодою для визнання шлюбу недійсним.

Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання його недійсним може бути пред'явлено лише після скасування рішення суду про розірвання шлюбу.

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ:

Недійсний шлюб, а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.

- Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової власності. Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами

- Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню, але не більш як за останні три роки.

- Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у зв'язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.

- Особа, яка у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави.

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